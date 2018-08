Ook Mourinho krijgt United niet terug aan de top

José Mourinho (2016-heden) gem. 1,94 pt.

Qua attractiviteit wordt het er met Mourinho niet beter op bij Manchester United dat na de aanstelling van de Portugees niet veel vaker doel treft (gemiddeld 1,59 keer) dan de ploeg van Van Gaal. Maar erger dan dat is dat The Special One niet langer een garantie voor succes is. De teleurstellende zesde plaats in zijn eerste seizoen wordt nog goed gemaakt met het winnen van de Europa League (2-0 in een saaie finale tegen Ajax) en de League Cup, al is dat voor Mourinho niet veel meer dan een troostprijs. Na zijn tweede seizoen staat hij met lege handen. Manchester United wordt tweede op ruime achterstand (19 punten) van stadgenoot City.



Het gemiddeld aantal punten (1,94) dat de club onder Mourinho heeft gepakt, is weliswaar altijd nog hoger dan onder Moyes en Van Gaal, maar voor de Portugees zijn het bijna beschamende scores vergeleken bij de vorige topclubs die hij onder zijn hoede had: Porto (2,45), Real Madrid (2,43), Chelsea (2,33 en 2,00) en Internazionale (2,18). Is Mourinho het kwijt?