Ook trainer Boëtius en St. Juste de laan uitgestuurd

Beierlorzer werd in november vorig jaar ontslagen bij 1. FC Köln, maar vond al snel in Mainz een nieuwe werkgever. Amper een jaar later moet hij al weer vertrekken. Assistent Jan-Moritz Lichte neemt zijn taken voorlopig over. Schalke 04 ontsloeg zondag al trainer David Wagner, na de nederlagen bij Bayern München (8-0) en tegen Werder Bremen (1-3).