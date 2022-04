Op bezoek in het ‘kleine’ Vila-real: ‘Wij hebben hier altijd gevonden dat we nooit zoveel voorstellen’

Met samenvatting Media in Europa omvergebla­zen door Manchester City en Real Madrid: ‘Dit was een ongeloof­lij­ke avond’

Europa wist niet wat het zag gisteren bij Manchester City - Real Madrid (4-3). De teams schotelden voetbalfans een wedstrijd voor waar nog lang over nagepraat zal worden. Media door heel Europa waren vol lof over de clash in de halve finale van de Champions League.

10:00