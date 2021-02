Op deze manier verpulveren Mbappé en Haaland over 10 jaar de records van Ronaldo en Messi

VideoNa de masterclass van Kylian Mbappé dinsdagavond tegen Barcelona (hattrick in de 1-4 zege) was het gisteravond de beurt aan het andere megatalent Erling Haaland. De Noor raakte gemotiveerd na de prestatie van de uitblinker bij PSG en scoorde met zijn Dortmund tweemaal in het 2-3 gewonnen Champions League-duel met Sevilla. Worden de twee goalgetters de Cristiano Ronaldo en Lionel Messi van het komende decennium?

Na afloop van het verhitte duel in de 16de finale van de Champions League bij Sevilla sprak Erling Braut Haaland met het Amerikaanse CBS Sports. De Noor vertelde dat hij geïnspireerd werd door het Franse supertalent: ,,Ik wil Mbappé graag bedanken‘’, sprak Haaland. ,,Ik zag hem gisteren (dinsdag, red.) drie mooie doelpunten maken, waardoor ikzelf een enorme boost kreeg om ook te scoren. Uiteindelijk werd het een mooie avond.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De reactie van Haaland - zowel naast als op het veld - lijkt het startsein van een tijdperk waarin twee nieuwe grootheden de degens met elkaar kruisen. Voetbalfans hebben jarenlang genoten van de tweestrijd tussen Lionel Messi (33) en Cristiano Ronaldo (36), maar de sterren van dit en vorig Champions League-seizoen zijn toch echt Haaland (20) en Mbappé (22).

Sinds de start van het miljoenenbal vorig jaar scoorden de twee jonge aanvallers vaker dan de geroutineerde Portugees en Argentijn. Het duo Mbappé (10) en Haaland (18) maakte in 29 duels maar liefst 28 doelpunten, terwijl Messi (7) en Ronaldo (8) in 26 duels ‘slechts’ 15 keer scoorden.

Volledig scherm Lionel Messi tegen Cristiano Ronaldo was jarenlang dé rivalenstrijd in het voetbal. © AP

Champions League-topscorer aller tijden

Haaland en Mbappé hebben echter nog een lange weg te gaan om de records van Messi en Ronaldo te verbreken. Laatstgenoemde is met 134 doelpunten topscorer aller tijden van de Champions League. Hij tilde de cup met de grote oren al vijfmaal omhoog en speelde met Juventus gisteravond in de verloren wedstrijd tegen FC Porto (2-1) gisteravond zijn 175ste wedstrijd.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain

De Portugees gaf ook 39 assists en was dus in 175 CL-duels bij 173 doelpunten direct betrokken. Dat aantal had nog veel hoger kunnen zijn als hij wat eerder in zijn carrière een echte afmaker was geweest. Zijn allereerste Champions League-treffer maakte Ronaldo pas in zijn 27ste wedstrijd in dienst van Manchester United.

Lionel Messi is met 119 treffers de nummer twee op de eeuwige topscorerslijst. De Argentijn gaf daarnaast in 148 duels ook 35 assists. Als Messi deze lijn doortrekt, is hij straks bij 184 doelpunten betrokken als hij net als Ronaldo 175 wedstrijden heeft gespeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na zijn drie doelpunten tegen FC Barcelona staat Kylian Mbappé inmiddels op 24 goals in 41 CL-wedstrijden. De aanvaller die vorig seizoen met PSG in de finale verloor van Bayern München (0-1), gaf ook al 16 assists. Als Mbappé dit gemiddelde volhoudt, komt hij na 175 Champions League-duels op een totaal van 195 treffers.

Maar het kan nóg beter. Erling Haaland is de speler met de beste statistieken van het viertal. In 13 Champions League-duels was Haaland al bij 20 (!) doelpunten betrokken. 18 keer was hij de afmaker, 2 maal de aangever. Wanneer de oud-speler van RB Salzburg zo doorgaat dan heeft hij straks na 175 wedstrijden een aandeel gehad in 312 doelpunten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de samenvatting van wedstrijd tussen Sevilla - Borussia Dortmund