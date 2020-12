Opbrengsten shirtsponsors gestegen ondanks corona

Colombiaan­se voetbal­bond ontslaat bondscoach Queiroz na slechte WK-kwalifica­tie­reeks

2 december Carlos Queiroz is niet langer bondscoach van Colombia. De 67-jarige Portugees is ontslagen vanwege teleurstellende resultaten in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar.