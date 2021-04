Ophef om niets? Dit is waarom grensrechter Haaland om handtekening vroeg

De krant kwam erachter dat Sovre al vijf jaar lang souvenirs verzamelt voor een stichting in zijn thuisland die zich inzet voor kinderen en volwassenen met autisme. SOS Autisme Bihor, zoals de organisatie heet, wordt gefinancierd op basis van schenkingen, die vervolgens weer worden geveild. De Roemeen, die al zeventien jaar actief is in de Champions League, doneerde naast de nodige handtekeningen ook al meerdere keren zijn vlag, spelersshirts en foto's met profvoetballers. Voormalig Real Madrid en Barcelona-speler Gheorghe Hagi gaf eerder ook al objecten aan de stichting .

Na deze ophef verklaarde SOS Autisme Bihor in de Roemeense krant de actie van Sovre. Als blijk van waardering riep de stichting de 47-jarige grensrechter, die in zijn dagelijkse leven juridisch adviseur is, uit tot erelid. ,,Dit kleine gebaar van ons is een teken van dankbaarheid voor uw betrokkenheid bij onze vereniging", vertelde voorzitter Simona Zlibt aan Gazeta Sporturilor. ,,We willen u bedanken voor alle sportartikelen die u in de loop der jaren heeft geschonken. Met uw bijdrage hebben we de nodige projecten kunnen realiseren.”



Lescott, Hargreaves en BT Sport hebben ondertussen nog niet gereageerd op de nieuwe wending rond de grensrechter en de handtekening van Haaland.