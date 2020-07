Opladen voor CL, beter vanaf het strandbedje of in één ruk door? ‘Scenario voor Bayern ideaal’

Blijven spelen is in ieder geval het beste in aanloop naar de eindfase van het miljoenenbal, aldus Maaskant. Als de coach mocht kiezen, zou hij tijdens de Champions League het liefst bij een Duitse ploeg aan het roer staan. ,,Die hebben in mijn ogen een ideale opbouw. Ze zijn in hun wedstrijdritme gekomen, hebben fitheid gecreëerd en hebben zich tijdens een vakantie in alle rust kunnen opladen voor de ontknoping van de Champions League. Ze zijn klaar voor het grote werk.” Maaskant ziet Bayern München dan ook als de gedoodverfde favoriet. ,,Ja, zij zitten er in mijn ogen het beste in.’’