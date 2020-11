Opmerkelijk eerbetoon aan Maradona: 22 zwijgende spelers en 1 klappende coach

De 50-jarige trainer van Atlético had eerder in de week al gereageerd op de dood van Maradona. ,,Een mythisch persoon heeft ons verlaten, een Argentijn die al zijn rebelse streken gebruikte om te vechten voor positieve en negatieve dingen. Mijn generatie groeide op met Maradona, we keken allemaal naar hem toen we begonnen met voetballen”, zei Simeone. ,,Hij was onze gids, hij leerde ons hoe het spel gespeeld moest worden. Hij heeft ons zoveel geleerd. Onze voetbalidentiteit is ontstaan door naar hem te kijken. Bij Sevilla nam hij me op een fantastische manier onder zijn hoede. Hij liet me ook zien wat het betekent om voor Argentinië te spelen. Ik voel dat hij altijd bij ons is.”