Opmerkingen van voorzitter Barça beloven weinig goeds voor Koeman

Laporta ging tijdens een Catalaans sportfestival verder nog nergens concreet op in. Hij gaf wel aan dat hij ontevreden is over de prestaties van de hoofdmacht, die onder leiding staat van trainer Ronald Koeman.

,,We hebben de Copa del Rey gewonnen en daar zijn we trots op, maar we werden al heel vroeg uitgeschakeld in de Champions League en haakten in de strijd om de landstitel naar mijn mening op een onbegrijpelijke manier af. Ik heb altijd gezegd dat ik aan het einde van het seizoen het team zal evalueren, in de zin van hoe er is gespeeld en wat de resultaten waren. En dat gaan we komende week bekendmaken.”