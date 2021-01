Opnieuw duel Fulham uitgesteld na nieuwe besmettingen

The Athletic bracht het nieuws eerder vandaag al, maar nu is het ook door de clubs bevestigd. De Fulham-spelers zouden zaterdagmorgen een afsluitende training afwerken en later op de dag richting het noorden reizen, maar kregen te horen niet te hoeven komen. Fulham heeft na dit weekeinde dus vijftien duels gespeeld, de meeste andere clubs zeventien.



Afgelopen maandag werd ook al het duel tussen Everton en Manchester City uitgesteld. Vanwege het oplopende aantal besmettingen pleitten veel mensen, onder wie West Brom-trainer Sam Allardyce, er al voor de competitie stil te leggen. De leiding van de Premier League gaf vervolgens aan dat er geen plannen waren om dit te doen. ,,We houden vertrouwen in onze protocollen, die ervoor zorgen dat de wedstrijden volgens planning gespeeld kunnen worden.”