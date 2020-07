Opnieuw eremetaal voor oude garde Real met titel 34

Door Tim Reedijk



Ze regen de Champions League-prijzen aaneen, gingen met dubbeldekkers door de bomvolle straten van Madrid. Hoe anders was het gisteravond laat, toen gearriveerde namen als Sergio Ramos en Luka Modric kampioen werden in een trainingscomplexstadionnetje zonder publiek. De ontlading was er niet minder om. Dat FC Barcelona in Spanje het laatste decennium domineert qua landskampioenschappen (acht in de laatste twaalf jaar) steekt bij een club zo groot, zo rijk, zo massaal als Real Madrid. Dat pakte gisteravond ‘pas’ de derde titel in dat tijdsbestek.

Lange tijd was FC Barcelona de belangrijkste kandidaat voor het landskampioenschap, met twee punten voorsprong op ‘De Koninklijke’ tot aan het stopzetten van de competitie. ,,De lockdown heeft goed voor ons uitgepakt en is uiteindelijk zelfs een kantelpunt geweest”, constateerde captain Sergio Ramos eerder al.

Zelf groeide Ramos post-lockdown uit tot de ster van zijn ploeg. Met zijn onverzettelijkheid, zijn onberispelijke penalty’s die keer op keer beslissend bleken. Vijf van zijn tien (!) competitietreffers maak­te de 34-jarige leider na de coronabreak. Drie daarvan waren vanaf de stip én beslissend.

Die penalty’s waren tot grote frustratie van iedereen die FC Barcelona een warm hart toedraagt. Bij hen leeft toch vooral de gedachte dat de Spaanse bond (en dus de arbitrage) het hoog tijd vond voor een kampioenschap van Real Madrid.

De vraag is nu hoe dit kampioenschap herinnerd gaat worden. Dit is, gechargeerd, óók de titel van de armoede. Concurrent Barça kende één van de roerigste jaren sinds tijden en is geen schim meer van de ploeg die beroemd werd vanwege zijn tiki-takavoetbal. Oprispingen van de alweer 33-jarige Lionel Messi verbloemden veel bij de Catalanen.

Real Madrid krijgt ook al het gehele seizoen kritiek op de weinig flamboyante manier van spelen en de kleine, zwaarbevochten overwinningen op mindere goden. Al was de zege op het armetierige ­Villarreal (twee doelpunten van Karim Benzema) gisteren meer dan verdiend. Dat Barça ook nog eens punten verspeelde tegen Osasuna (1-2 verlies), was veelzeggend.

Volledig scherm Karim Benzema. © EPA

Dit kampioenschap is wel het eerste grote Real-succes zonder Cristiano Ronaldo. Je zag ‘De Koninklijke’ worstelen met diens opvolging. De thuiswedstrijd tegen Ajax, de magische 1-4, is nog maar een dik jaar geleden. Direct een reden voor Real Madrid om de gewezen prijzenpakker Zinédine Zidane terug te halen. Waar een opvolger voor Ronaldo zich nooit aandiende, kreeg Zidane de ‘oude garde’, al jaren de kern van het elftal, weer aan de praat. Dani Carvajal, Ramos, Modric, Casemiro, Toni Kroos en Benzema waren zowel gisteren basisspeler als in de Champions League-finale van 2016. Ook de rol van de gisteren geblesseerde Marcelo is nog onverminderd groot.

Scoringsdrift

Maar waar Real de laatste jaren veel meer leunde op de ongeremde scoringsdrift van het individu Ronaldo, is dit meer een titel van het collectief. Bijna iedere selectiespeler van Real Madrid scoorde in La Liga, 21 spelers maar liefst, en dat is een record dit seizoen in de vijf grote Europese competities. Alleen Benzema (21) en Ramos (10) haalden de dubbele cijfers, Casemiro en Kroos volgden met slechts vier doelpunten. Ook typerend: doelman Thibaut Courtois incasseerde tot nu toe slechts 23 tegendoelpunten, ­tegenover 38 van FC Barcelona.

In een bleu jaar voor de twee topploegen van La Liga was dat genoeg voor kampioenschap nummer 34 van Real Madrid.

Bekijk La Liga live bij Ziggo Sport

Volledig scherm Karim Benzema wordt geknuffeld door Sergio Ramos. © Getty Images

Volledig scherm Sergio Ramos met de trofee. © REUTERS