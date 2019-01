Opnieuw spierblessure bij Real: Courtois tien dagen eruit

Ronaldinho trots op plaats in Hall of Fame Maracana

8 januari Ronaldinho heeft een plaatsje gekregen in de Hall of Fame van het beroemde Maracana Stadion in Rio de Janeiro. De 38-jarige Braziliaan, wereldkampioen met zijn land in 2002 en Campions League-winnaar met Barcelona in 2006, werd dinsdag geëerd.