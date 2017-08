Oppermachtig Chelsea brengt ploeg Koeman eerste nederlaag toe

De Spanjaard Cesc Fàbregas opende op Stamford Bridge na een klein half uur spelen de score, op aangeven van zijn landgenoot Álvaro Morata. Ook de tweede treffer was van Spaanse makelij. Morata kon vijf minuten voor rust binnenkoppen na een voorzet van aanvoerder César Azpilicueta.

Bij Everton kon Ronald Koeman nog steeds geen beroep doen op de aan zijn voet geblesseerde Davy Klaassen.



Erik Pieters en Bruno Martins Indi speelden de volledige wedstrijd voor Stoke City, dat de uitwedstrijd bij West Bromwich Albion met 1-1 gelijkspeelde. Jay Rodriguez scoorde voor de thuisploeg, die de competitie sterk was begonnen met twee overwinningen. Invaller Peter Crouch voorkwam in het laatste kwartier met zijn hoofd de derde opeenvolgende zege van 'The Baggies'.



Dat maakt Manchester United de enige ploeg in de Premier League zonder puntenverlies.