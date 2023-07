Opvallend: Barcelona moet Lionel Messi nog tot 2025 betalen

Lionel Messi (36) is al even weg bij FC Barcelona, maar toch moet de Spaanse topclub de Argentijn nog steeds betalen - en dat nog tot 2025. Dat vertelde voorzitter Joan Laporta in een interview met La Vanguardia .

Het sprookjeshuwelijk tussen Lionel Messi en FC Barcelona kwam in de zomer van 2021 onverwacht ten einde nadat de Catalaanse grootmacht door de precaire financiële situatie niet in staat was om het contract van de Argentijn te verlengen. Messi nam met de tranen in de ogen afscheid van Camp Nou en vertrok transfervrij naar Paris Saint-Germain. Een groot succes werd dat niet. Na twee jaar verruilde hij Parijs voor Inter Miami in de MLS.

Het eigenaardige is dat Messi tijdens zijn periode in Frankrijk niet alleen van PSG, maar ook van Barcelona geld op zijn rekening gestort kreeg. De club was hem namelijk nog een deel van zijn loon schuldig, zo legt voorzitter Joan Laporta uit in een interview met La Vanguardia. ,,Het vorige bestuur was met Messi overeengekomen dat een deel van zijn salaris met uitstel uitbetaald werd. Die regeling komt ten einde in 2025.”

De afspraak tussen beide partijen kwam tot stand door de moeilijkheden die Barça kende tijdens de coronacrisis. Om financieel wat ademruimte te scheppen, kwam de club met bepaalde spelers ofwel een salarisvermindering, ofwel uitstel van uitbetaling overeen. Tot die laatste categorie behoorde Messi dus. Hoeveel Barcelona hem precies nog schuldig is, is niet bekend.

Volledig scherm Messi tijdens zijn laatste seizoen bij Barcelona. © AFP

In het interview had Laporta het ook over de keuze van Messi om naar de MLS te gaan en dus niet terug te keren naar Barcelona. Financieel was de deal haalbaar volgens Laporta. ,,We hadden een akkoord met La Liga, die ons economisch plan - met daarin de terugkeer van Messi - had goedgekeurd. Maar ‘Leo’ had een moeilijk jaar in Parijs gekend en wilde graag minder druk op z'n schouders.”

Financiële onduidelijkheden

Volgens The Athletic was dat echter niet de enige reden waarom Messi niet is teruggekeerd. Hij zou niet hebben toegehapt vanwege financiële onduidelijkheden. Messi wist dat Barcelona verschillende spelers zou moeten verkopen om geld vrij te maken voor zijn komst, iets waar hij niet verantwoordelijk voor wilde zijn. Bovendien maakte het kamp-Messi zich zorgen over of Barça hem wel écht zou kunnen registreren bij La Liga - een situatie als in de zomer van 2021 wilde hij liever niet nog eens meemaken.

Maar niet getreurd: ook in Miami zal Messi goed boeren. In een interview met ‘El Pais’ onthulde Jorge Mas, mede-eigenaar van Inter Miami, dat de Argentijn jaarlijks ‘50 à 60 miljoen dollar’ zal verdienen - omgerekend 45 à 55 miljoen euro.

Volledig scherm © REUTERS