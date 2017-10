Opvolger Verbeek bij Bochum binnen drie maanden al ontslagen

Thiago kan na paar dagen rust weer aansluiten bij Bayern

12:38 Bayern München rekent erop dat de Spaanse middenvelder Thiago na een paar dagen rust fit genoeg is om zaterdag te voetballen tegen SC Freiburg. Thiago hield een enkelblessure over aan de WK-kwalificatiewedstrijd van Spanje tegen Albanië (3-0) en haakte daardoor af voor het slotduel met Israël. Onderzoek in München wees uit dat de schade meevalt.