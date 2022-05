Oranje, bekerfinale en nét geen Champions League voor Mark Flekken: ‘Snap dat mensen niet wisten wie ik was’

Door Mikos Gouka



Mark Flekken schiet in de lach. Natuurlijk kreeg de doelman van SC Freiburg voortdurend mee hoe lovend bondscoach Louis van Gaal was over zijn voetballende kwaliteiten. Toen hij tegen Denemarken in de Johan Cruijff Arena zijn vuurdoop beleefde, moest hij er toch even over denken. ,,Het ging er zo vaak over’’, zegt Flekken (28) lachend. ,,Ik dacht toch even: niet de eerste twee ballen over de zijlijn of in de voeten van een tegenstander in de opbouw hoor. Anders krijg je dat weer.’’