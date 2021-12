Oranje opent Nations League met burenruzie in België

Oranje speelde in 2018 voor het laatst tegen België. In de oefenwedstrijd in Brussel werd het 1-1. In totaal werd de Derby der Lage Landen 127 keer afgewerkt. De laatste zege op België was in 1997. De laatste acht duels wist Oranje niet te winnen. België staat op nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst. Oranje bezet plek 10.