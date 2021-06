Oranje-tegenstander Noorwegen stemt tegen boycot WK in Qatar

Noorwegen heeft besloten het WK voetbal van 2022 in Qatar niet te boycotten. Daarover stemden vandaag afgevaardigden van alle 1800 clubs in een speciale vergadering. De voetbalbond was zelf tegen een boycot van het evenement en kreeg een ruime meerderheid van de stemmers achter zich. Daardoor blijven de Noren ook tegenstander van Nederland in de WK-kwalificatie.

De Noorse spelersselectie had tijdens de eerste kwalificatiewedstrijden voor het toernooi in het Midden-Oosten al verschillende statements gemaakt. Zo verschenen de spelers voorafgaand aan het duel met Gibraltar op het veld in shirts waarop ‘Mensenrechten, op en naast het veld’ stond. Maar de supportersvereniging wilde dat het land het toernooi ook zou boycotten.

Dat had Noorwegen veel problemen kunnen opleveren. De FIFA had de Noorse voetbalbond schriftelijk laten weten dat de organisatie het land mogelijk ook zou weren van het WK in 2026 als het zou besluiten het evenement in Qatar te boycotten. Daarnaast dreigde de FIFA de geldkraan richting het Noorse voetbal dicht te draaien. Toch wilde de Noorse supportersvereniging dat Noorwegen niet naar het WK 2022 zou gaan, vanwege de mensenrechtenschending in dat land.

Volledig scherm Erling Braut Haaland komt op voor de mensenrechten. © AFP

Urenlang vergaderden de afgevaardigden van de clubs erover, waarna er werd gestemd. Daarbij nam ruim 63 procent van de afgevaardigden het advies van de bond over. Bondsvoorzitter Terje Svendsen had voorafgaand aan de vergadering aangegeven dat hij vond dat Noorwegen wel naar het WK moet gaan, omdat het evenement een unieke kans biedt om de mensenrechten daar nadrukkelijker op de agenda te krijgen.

Overigens is Noorwegen al sinds het EK 2000 in Nederland en België niet meer actief geweest op een eindtoernooi. Wil het land zich kwalificeren voor het WK in Qatar moet het in de kwalificatie afrekenen met onder meer Nederland. Het land van Borussia Dortmund-spits Erling Braut Haaland staat momenteel vierde in groep G van het Europese kwalificatietoernooi. Op 1 september staat het kwalificatieduel met Nederland op het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.