Oranje wacht in Nations League burenruzie met België

Competitie­du­el Manchester United uitgesteld na corona-uit­braak

Het competitieduel tussen Brentford en Manchester United in de Premier League van dinsdag is uitgesteld na meerdere coronabesmettingen bij de club uit Manchester. ,,Het besluit is genomen op aanraden van de medische adviseurs vanwege de bijzondere situatie van een corona-uitbraak binnen de selectie van Manchester United’’, liet de Premier League weten.

14 december