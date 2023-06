Organisaties willen grote rol mensenrechten bij toewijzing WK’s

met video's VS - Mexico loopt compleet uit de hand: Sergiño Dest krijgt rood na opstootje met Edson Álvarez

De interland tussen de Verenigde Staten en Mexico is vannacht ontspoord. In de strijd om een plek in de finale van de Concacaf Nations League moest scheidsrechter Ivan Barton vier keer rood trekken, waaronder voor oud-Ajacied Sergiño Dest na een opstootje in de slotfase.