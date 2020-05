Origi neemt ons terug naar de befaamde snelle corner die Anfield in vuur en vlam zette

Champions LeagueDivock Origi staat bij de Liverpool-fans bekend als een big game player . Ga maar na. De Belg speelt niet altijd, maar was voornamelijk vorig seizoen erg belangrijk met onder meer een doelpunt in de finale van de Champions League. Ook was hij de afmaker van het befaamde doelpunt tegen FC Barcelona in de halve finale van het miljardenbal. De spits neemt je één jaar na dato mee terug naar dat doelpunt op Anfield.

,,Het ging allemaal zo snel. Zelfs toen de bal in het net vloog, moest ik mentaal even verwerken wat er was gebeurd,” zo geeft Origi aan in een interview met BT Sport. ,,Er zijn wedstrijden waarbij je er soms niet helemaal bij bent met je gedachte. Met deze wedstrijd was die focus niet zo moeilijk. Deze wedstrijd eiste volledige focus. Hierdoor gaan dingen op instinct veel makkelijker.”

De Belgische aanvaller, die in het verleden ook uitkwam voor Lille en Wolfsburg, geeft toe dat zulke ballen er niet altijd in zullen gaan. ,,Misschien gaat de bal op een slechte dag de tribune in. Toch denk ik dat niet veel mensen mij dan de schuld zullen geven omdat het een vrij moeilijke bal was. Maar in dit geval ging alles goed.”

Milner

De Belg staat bekend als een van de meest relaxte spelers in de ploeg. Ploeggenoot James Milner suggereerde zelfs dat Origi ‘zweeft op planeet Origi’ tijdens de trainingen op Melwood, het trainingscomplex van The Reds. Maar Milner wees erop dat de spits een erg serieuze houding heeft onder zijn super gekoelde buitenkant. De Belgische international toonde een meer forensische kant toen hij beschreef hoe die beroemde ‘snel genomen corner’ eindigde met de beroemde uitspraak: ,,Oriigiiiii!”

,,Ik keek wie de corner ging nemen, want dat verandert mijn positie voor de goal,” zo gaat Origi door over de goal. ,,Ik zag Trent Alexander-Arnold omhoog kijken en ik denk dat we kort oogcontact hadden. Ik zag dat hij iets instinctiefs ging doen. Dus toen hij die bal trapte keek ik snel waar Piqué en Ter Stegen stonden. De linkerhoek was helemaal open. Het was een moeilijk schot maar ik was heel blij dat die bal erin ging.”

Beste wedstrijd ooit

,,Ik denk dat het een combinatie is van veel dingen. Ik denk dat ik duidelijk veel heb gewerkt aan mijn afwerking. Dat is belangrijk natuurlijk. En daarnaast speelt het moment ook een grote rol,” aldus de 25-jarige spits. Er is veel gezegd over deze wedstrijd. Supporters van Liverpool beschouwen deze bewuste wedstrijd als de beste die Anfield ooit heeft gezien.

Volledig scherm Origi schiet de bal tegen de touwen. Barcelona-spelers Ivan Rakitic, Sergio Busquets en Nelson Semedo kijken toe. © REUTERS

Moed