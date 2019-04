Oud-Ajacied Milik stelt titelfeestje Juventus nog even uit

Voormalig Ajacied Arek Milik had met de tweede treffer een belangrijk aandeel in die overwinning. Hij plaatste de bal vanaf een meter of 25 met veel gevoel in de hoek, zijn 17de van het seizoen. In de eerste helft had verdediger Kalidou Koulibaly al voor een vroege voorsprong gezorgd. De boomlange Senegalees herhaalde dat kunstje tien minuten voor tijd. Bostjan Cesar maakte diep in blessuretijd de eretreffer voor het al gedegradeerde Chievo.



Een andere ex-Ajacied, Amin Younes, viel een kwartier voor tijd in. Oud-PSV’er Dries Mertens maakte net als Milik de negentig minuten vol.



Napoli loopt dankzij de zege drie punten in, maar kijkt met nog zes wedstrijden op de kalender nog steeds tegen een straatlengte achterstand aan. Als Juventus komende zaterdag in eigen huis van Fiorentina wint is het voor de achtste keer op rij Italiaans kampioen. Dinsdag speelt de ‘Oude Dame’ eerst nog de return in de Champions League tegen Ajax. Napoli is vrijwel zeker van de tweede plaats. Het verschil met nummer 3 Internazionale, dat later vanavond nog speelt tegen Frosinone, is tien punten.



