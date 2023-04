Oud-Ajacied Noussair Mazraoui wil imam worden: ‘Dat is de kers op de taart’

De twintigvoudig international heeft precies uitgestippeld hoe hij zijn einddoel wil bereiken. ,,Mijn doel is, als God het wil, hafiz (iemand die de koran van buiten kent, red.) te worden om de koran volledig te memoriseren. Daarna stel ik als doel om de koran te begrijpen en te implementeren in mijn leven en die kennis te gaan delen met mijn medemensen. En om als kers op de taart uiteindelijk imam te worden”, aldus Mazraoui.

Bedevaart in Mekka

Dat de verdediger zich meer is gaan verdiepen in het geloof heeft ook te maken met de reis die hij onlangs maakte naar Saudi-Arabië, waar hij in de heilige stad Mekka de kleine bedevaart deed. ,,Het was een droom voor mij om samen met mijn ouders op ‘Umrah’ te gaan. Het was prachtig, onbeschrijfelijk.”

Aan zijn verblijf daar hield Mazraoui een bijzonder gevoel over. ,,Het was alsof ik buiten deze wereld was, in een andere dimensie. Ik was op deze wereld, maar ook weer niet. Mijn lichaam was hier, maar mijn gedachten waren weg, van het begin tot aan het einde van de Umrah”, zo vat hij zijn reis samen.