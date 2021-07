Oud-Feyenoorder zeven maanden na vuurpijlincident terug bij Galatasaray

Galatasaray meldde begin januari dat Elabdellaoui in het ziekenhuis was beland na een incident op oudjaarsavond. Volgens Turkse media zou vuurwerk in zijn hand zijn ontploft.

Elabdellaoui staat sinds een jaar onder contract bij Galatasaray. De rechtsback speelde in het seizoen 2012/2013 een halfjaar bij Feyenoord, dat hem huurde van Manchester City. Elabdellaoui speelde onder Ronald Koeman zeven wedstrijden. Elabdellaoui speelde ook voor onder meer Olympiakos en Hull City.



In augustus 2013 maakte de 49-voudig international zijn debuut voor het nationale team van Noorwegen, waar hij een vaste kracht en de tweede aanvoerder is. Noorwegen plaatste zich niet voor het EK, nadat in de eerste ronde van de play-offs werd verloren van Servië. Wel zit Noorwegen in dezelfde groep als Oranje voor de kwalificatie van het WK in Qatar. De landen treffen elkaar 4 september in Oslo voor het eerst. Daar is Elabdellaoui zeker nog niet bij.