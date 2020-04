Oud-NEC’er Michalevitsj maakt zich zorgen om ouders in Wit-Rusland: ‘Dit kan helemaal verkeerd gaan’

InterviewHet vliegtuig pakken naar Wit-Rusland, het is zo’n beetje de enige manier om tijdens de coronacrisis nog een sportwedstrijd te kunnen bezoeken. Want waar de sportwereld in vrijwel de hele wereld aan banden ligt, mag er van president Aleksandr Loekasjenko in zijn land wél worden gesport. ,,Dit kan helemaal verkeerd gaan”, vertelt oud-voetballer Pavel Michalevitsj.

,,Ik snap er helemaal niets van dat er in Wit-Rusland nog wordt gesport. De president lijkt de situatie niet serieus te nemen”, aldus Michalevitsj. Zelf woont de inmiddels 46-jarige Wit-Rus met zijn Nederlandse vrouw en drie kinderen al jaren in het Gelderse Beuningen. Zijn geboorteland laat Michalevitsj begin jaren negentig achter zich voor een avontuur bij NEC. ,,Mijn familie woont nog in Wit-Rusland. Daar maak ik me wel zorgen om. Mijn ouders zijn op leeftijd en behoren tot de risicogroep. Ik heb via Skype vrijwel dagelijks contact met ze. Dan probeer ik ze duidelijk te maken dat ze zo min mogelijk naar buiten moeten gaan.”

Quote In Amerika is het hetzelfde gebeurd. Daar grepen ze pas veel te laat in Pavel Michalevitsj De overheid in Nederland neemt strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoe anders is dat in Wit-Rusland, waar het dagelijks leven vrolijk verdergaat. Sterker nog, het is het enige Europese land waar de voetbalcompetitie nog níet stil ligt.



Op dezelfde dag dat Dinamo Minsk met 2-0 van Neman Grodno wint alsof er niets aan de hand is, sterven er in Nederland 181 mensen aan het coronavirus. ,,Het is slechte reclame voor het land. Dit soort aandacht werkt averechts. Er wordt nergens meer gesport, dus ik snap niet waarom in Wit-Rusland wel”, zegt Michalevitsj.

Waar bijna overal in Europa een lockdown geldt, kun je in Wit-Rusland nog gewoon een restaurant bezoeken of ergens een drankje drinken. De woorden van een aantal weken terug van president Loekasjenko, al sinds 1994 aan de macht in het land, zijn wat dat betreft veelzeggend: ‘Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard’. De woorden van de president, door velen gezien als laatste Europese dictator, zijn volgens Michalevitsj onverstandig: ,,Je ziet aan omringende landen dat ze het wél serieus nemen, dus dat zou in Wit-Rusland ook het geval moeten zijn.”

Slechts 58 personen overleden er tot nu toe in Wit-Rusland aan COVID-19. Tenminste, dat is wat officieel bekend is. Volgens Michalevitsj is het zaak om die cijfers niet zomaar te geloven. ,,De kans is groot dat die cijfers niet volledig kloppen. Ik denk dat er veel Wit-Russen rondlopen met het virus, zonder het zelf te weten.”

Michalevitsj vreest dat de inwoners van zijn geboorteland de gevolgen hiervan nog gaan ondervinden. ,,In Amerika is het hetzelfde gebeurd. Daar grepen ze pas veel te laat in. Als je de situatie daar nu bekijkt, dan maak ik me wel zorgen om Wit-Rusland. Het aantal besmettingen moet wel enorm gaan toenemen.”