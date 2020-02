Oud-speler Petit over Messi: ‘Hij kan de intensiteit in Engeland niet aan’

Dat zegt Petit tegen The Mirror. ,,In Spanje is hij beschermd”, aldus de inmiddels 49-jarige Fransman. ,,Het zou een plezier zijn voor Engelse fans om hem te zien, maar ik snap niet dat bijvoorbeeld Manchester City hem wil op een leeftijd van 32 of 33.”



Bij Barça is er onrust vanwege de matige sportieve prestaties de laatste tijd. Sportief directeur Eric Abidal ligt onder vuur en Messi heeft via sociale media ook al zijn onvrede geuit. De Argentijnse superster zou zelfs in de zomer vanwege een clausule in zijn contract gratis kunnen vertrekken uit Camp Nou.



Manchester City, de ploeg van trainer Pep Guardiola, zou Messi volgens geruchten maar wat graag naar Engeland halen, maar Petit denkt dat dit geen goed idee is. ,,Als City hem wilde kopen, hadden ze dat een paar jaar eerder moeten doen”, aldus de oud-middenvelder. ,,Messi is geen Cristiano Ronaldo. Fysiek is hij niet dezelfde machine.”



Volgens Petit is het einde van de carrière van Messi zelfs al in zicht. ,,Op de leeftijd van 32 (huidige leeftijd van Messi, red.) heeft hij nog één of twee jaar te gaan op topniveau. Ook al speelt hij tussen dezelfde spelers bij Barça, hij zal niet dezelfde snelheid en dribbel hebben. Ik ben er zeker van dat hij weet dat het einde in zicht is.”