Oud-speler van Heerenveen veroordeeld tot vijf jaar gevangenis

Spektakelstuk Atlético klopt Barça en voorkomt Clásico in Spaanse Super Cup

9 januari Atlético Madrid heeft Barcelona na een waar spektakelstuk uitgeschakeld in de strijd om de Spaanse Super Cup. In de in Jeddah, Saoedi-Arabië, gespeelde halve finale won het elftal van coach Diego Simeone met 3-2.