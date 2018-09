Oud-verdediger Saint-Étienne (19) doodgeschoten in Toulon

Video Lucas Bijker betrokken bij vechtpar­tij in België

9 september Lucas Bijker, oud-speler van SC Cambuur en sc Heerenveen, is vanmiddag betrokken geraakt bij een enorme vechtpartij in de Proximus League, het tweede Belgische voetbalniveau. Nadat de verdediger eerst een rode kaart had gekregen liep het daarna volledig uit de hand bij de wedstrijd tussen Union en KV Mechelen.