Oud-voetballer Effenberg terug als manager Uerdingen

Als middenvelder was hij goed voor tal van successen - onder meer drie landstitels met Bayern München - maar ook voor heibel. Tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten werd Effenberg naar huis gestuurd nadat hij een middelvinger had opgestoken naar joelende fans. Zijn poging als trainer in het betaalde voetbal een loopbaan op te bouwen strandde al na een half jaar vol ruzie bij Paderborn onder meer omdat was gebleken dat Effenberg niet over de juiste papieren beschikte.



Uerdingen-eigenaar Michail Ponomarev liet zich niet afschrikken door de verhalen. Zaterdag maakte Effenberg kennis met de spelersgroep, woensdag wordt hij officieel voogesteld. "Ik ga alles geven voor deze club", zei Effenberg in Bild am Sonntag. Zijn eerste klus: een nieuwe trainer vinden, de zesde sinds Ponomarev eigenaar werd van de diep gevallen club. ,,Stefan Effenberg heeft in zijn loopbaan alles meegemaakt en bereikt. Ik ben er van overtuigd dat hij hier ook succesvol zal zijn.”