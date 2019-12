Oude liefde Chelsea doet Mourinho pijn in verhitte Londense derby

In de strijd om Champions League plaatsen was een zege in de Londense derby voor beide ploegen van groot belang. Chelsea verstevigt de vierde plek, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League, en ziet het gat met concurrent Tottenham Hotspur oplopen tot zes punten. Spurs was onder Mourinho bezig aan een opmars met vier zeges in de laatste vijf competitieduels.



Willian brak na 12 minuten de score open. Na een door de Braziliaan zelf kort genomen corner passeerde hij Serge Aurier om de bal vervolgens hard in de verre hoek te schieten. Op slag van rust verdubbelde hij de marge door een penalty te benutten na een onhandige actie van Spurs-doelman Paulo Gazzaniga tegenover Marcos Alonso.



Na een uur spelen verloor Tottenham Heung-Min Son met rood. Voor de Zuid-Koreaanse aanvaller betekende het al zijn derde directe rode kaart in 2019. Racistische leuzen in het stadion vormden een volgende smet op de avond voor de thuisploeg. De speaker in het Tottenham Hotspur Stadium waarschuwde de toeschouwers tot drie keer toe zich koest te houden.