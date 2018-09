Oude rot Joaquín de held van Real Betis met winnende goal tegen Sevilla

Joaquín viel in de 75ste minuut in voor de Portugese middenvelder William Carvalho. In de 80ste minuut kopte hij met zijn eerste balcontact een voorzet van de Algerijnse rechtsback Aïssa Mandi bij de tweede paal knap binnen. In de slotfase kreeg Joaquín ook nog een goede kans op de 2-0, maar zijn schot ging net naast.



De laatste keer dat Real Betis in het eigen Estadio Benito Villamarín won van de grote rivaal dateerde alweer van 1 april 2006, toen Joaquín ook nog van de partij was. Daarna speelde de 51-voudig international van Spanje voor Valencia, Málaga en Fiorentina, maar in 2015 keerde hij weer terug bij Real Betis. Elf derby's op rij won Betis de derby in eigen stadion niet, maar vorig seizoen werd al wel met 3-5 gewonnen in de derby bij Sevilla.