Oudste wereldkampioen Hans Schäfer (90) overleden

1. FC Köln bracht het nieuws dinsdag naar buiten. Schäfer is negentig jaar geworden. Schäfer speelde tussen 1948 en 1962 meer dan vijfhonderd wedstrijden voor de Keulse club, waarin hij meer dan driehonderd keer scoorde. Met 1. FC Köln won Schäfer in 1962 en 1964 de Duitse voetbaltitel. Hij speelde in totaal 39 interlands, waarin hij vijftien doelpunten maakte.



,,Onze club rouwt om het verlies van de grootste voetbalpersoonlijkheid die Keulen heeft voortgebracht. Als wereldkampioen en icoon van onze club is Hans Schäfer onsterfelijk'', schrijft voorzitter Werner Spinner op de clubsite. Volgens vicevoorzitter en oud-international Toni Schumacher was Schäfer indertijd de beste linksbuiten van de wereld.



Schäfer was na de dood van de Uruguayaan Alcides Ghiggia in 2015 de oudste nog levende wereldkampioen voetbal. Door het overlijden van Schäfer is er nog maar één speler van het Duitse kampioensteam van 1954 in leven. Aanvaller Horst Eckel (85) is nu de langst levende wereldkampioen.