Over Zinédine Zidane, de pragmatische prijzenpakker, gaat het vrijwel nooit

Door Maarten Wijffels



3 x Champions League.

1 x landstitel Spanje.

2 x wereldbeker voor clubs.

2 x Europese Supercup.

2 x Supercup Spanje.



Nee, dit is niet de prijzenlijst van een gemiddelde topcoach aan het einde van zijn loopbaan. Het is wat Zinédine Zidane won als trainer in zijn eerste 2,5 jaar. Aan de telefoon komt Frédéric Hermel dan ook meteen tot de essentie. De vraag uit het intro van dit verhaal? De biograaf van Zidane beantwoordt hem droogjes: ,,Zidane wordt niet genoemd, want hij maakt nooit reclame voor zichzelf of zijn werk.’’



Neem Mourinho, trekt Hermel de vergelijking, dat is constant ‘ik, ik, ik in de media’. ,,En een coach als Klopp, die heeft een specifieke spelfilosofie waarover het vaak gaat. Guardiola? Dat is speelwijze én ‘ik’. Zidane is puur de pragmaticus. ‘De spelers zijn het belangrijkste’, zegt hij altijd en hij is er niet om ‘als trainer het voetbal uit te vinden, want alles is al uitgevonden.’ Zijn ambitie als coach kan in één zin: ik wil een trainer zijn die alle voorwaarden schept om een team aan succes te helpen. Dat is geen quote voor ronkende verhalen.’'