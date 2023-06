Overal rondom Erik ten Hag is historie voelbaar: houdt hij Manchester City af van iconische ‘Treble'?

Kogel door de kerk: Chelsea kondigt Mauricio Pochettino aan als nieuwe trainer

De kogel is dan eindelijk door de kerk. Wat al wekenlang boven de markt hing is zojuist door Chelsea bevestigd: Mauricio Pochettino wordt de nieuwe technische baas op Stamford bridge. De Argentijn, die eerder coach was van stadsgenoot Tottenham Hotspur, zat sinds vorig jaar zomer zonder club na zijn ontslag bij Paris Saint-Germain.