'Özil heeft afscheid bij Duitsland nooit met mij besproken'

,,Via zijn zaakwaarnemer heb ik gehoord dat hij niet langer voor ons wil spelen. Zelf heeft hij geen contact opgenomen, hetgeen ongebruikelijk is'', zei Löw in München.

,,Sinds een week of twee heb ik geprobeerd Mesut te bereiken. Dat is me niet gelukt. Kennelijk heeft hij er geen behoefte aan. Wat ik wel zeggen wil: In alle jaren dat ik werk bij de Duitse voetbalbond heb ik nooit iets van racisme gemerkt.''

Samen met mede-Duits international Ilkay Gündogan ging Özil kort voor het WK op de foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het leidde tot een rel in Duitsland. ,,We hebben de impact onderschat'', zei Löw. ,,Is het een oorzaak voor ons falen in Rusland? Nee.''

'We zijn arrogant geweest'

In aanloop naar de wedstrijd in de Nations League binnenkort tegen wereldkampioen Frankrijk (Duitslands tweede ontmoeting in het evenement is in oktober tegen Nederland) gaf Löw voor de eerste keer zijn analyse op het mislukte WK.

,,We zijn arrogant geweest. Ik had gedacht met ons dominante, aanvallende spel ver te kunnen komen. Maar vrijwel alle landen speelden defensief. Wedstrijden werden beslist op de counter of uit spelhervattingen. Wij moeten ons aanpassen, gevarieerder zijn.''