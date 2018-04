Panathinaikos voor drie seizoenen verbannen uit Europa

Volgens de Griekse media heeft Panathinaikos een schuldenlast van zo'n 60 miljoen euro. De club uit Athene, die in het verleden twintig keer de titel won, heeft in de nationale competitie al punten in mindering gekregen omdat oud-speler Jens Wemmer zijn achterstallige salaris niet heeft gekregen. De spelers gingen onlangs in staking omdat ze hun salaris in termijnen krijgen uitbetaald.