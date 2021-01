Pandemie geeft koploper Manchester United vleugels

Coppa Italia Juventus zonder De Ligt moeizaam naar kwartfina­le, ook Inter en Napoli verder

13 januari Juventus heeft op hangen en wurgen de kwartfinale van de Coppa Italia bereikt. Zonder Matthijs de Ligt, die besmet is met het coronavirus, won ‘Juve’ in eigen huis na verlenging met 3-2 van Genoa. De 21-jarige invaller Hamza Rafia maakte in de 104de minuut de winnende treffer.