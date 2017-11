Paraguay moet voetbalbaas aan VS uitleveren

Zo oordeelde vandaag een rechter in Asunción. Wel moeten artsen de gezondheid van de 89-jarige oud-bestuurder voor zijn vlucht naar de VS controleren.



Justitie in Amerika beschuldigt hem van omkoping, afpersing en witwassen. Leoz was van 1986 tot 2013 voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Hij werd twee jaar geleden al geschorst door de ethische commissie van de FIFA. Daarna mocht hij geen voetbalgerelateerde functies meer uitoefenen.



Leoz heeft al twee jaar huisarrest. Volgens zijn advocaten is hij niet in staat om tien uur in een vliegtuig naar de Verenigde Staten te zitten.