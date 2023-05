Paris Saint-Germain komt met statement over Lionel Messi en schroeft beveiliging op

Een deel van de aanhang van PSG fluit Messi al langer tijdens wedstrijden uit. Ze vinden dat hij zijn enorme salaris niet waarmaakt bij de club uit Parijs. De morrende fans hebben het nu helemaal gehad met Messi en lieten zich ook kritisch uit over Neymar. De Argentijn kwam maandag niet opdagen op een straftraining na een nederlaag tegen FC Lorient (1-3). Messi maakte wel een uitstapje naar Saoedi-Arabië, het land dat hij al langer aanprijst in reclames.

De club voelde zich gedwongen om in een statement voor zijn vedette Mess op te komen. ,,Paris Saint-Germain veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de ontoelaatbare en beledigende acties van een kleine groep individuen”, stelde de club. ,,Hoe groot de meningsverschillen ook zijn, niets kan dergelijke daden rechtvaardigen. De club steunt zijn spelers, medewerkers en iedereen die door dit schandelijke gedrag is getroffen volledig.”

Even later werd via bronnen van het Franse persbureau AFP bekend dat PSG heeft besloten de beveiliging rond het trainingscomplex en de huizen van Neymar, Messi en hun teamgenoot Marco Verratti op te schroeven. De protesten waren woensdag ook tegen Neymar en Verratti gericht. De 31-jarige Neymar, al lange tijd geblesseerd, zag zelfs al ontevreden supporters naar zijn huis komen. De Braziliaan speelt sinds 2017 in Parijs.

Volgens veel media staat het vertrek van Messi bij PSG vast. Hij is in de zomer na twee seizoenen transfervrij, na een bijna volledige loopbaan bij Barcelona te hebben gespeeld. PSG heeft het aanstaande vertrek van Messi nog niet bevestigd. De 35-jarige aanvaller wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar zou in Saudi-Arabië maar liefst 300 miljoen euro kunnen verdienen.

Saoedi-Arabië overweegt zich kandidaat te stellen voor het WK van 2030. Cristiano Ronaldo voetbalt sinds dit jaar bij Al-Nassr in Saudi-Arabië.

Volledig scherm Lionel Messi en de fans die zich verzamelden bij het stadion. © REUTERS/AFP

Programma, uitslagen en stand Ligue 1

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Franse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.