Paulo Dybala en vrouw positief getest op corona

In de Serie A zijn nu 14 voetballers positief getest. Manolo Gabbiadini onthulde vandaag dat hij de test bijna aan zich voorbij had laten gaan. Gabbiadini was vorige week na Rugani de tweede speler in Italië die het coronavirus opliep. Hij voelt zich schuldig voor zijn onvoorzichtigheid.

,,Als de dokter me had gezegd dat ik een dag had moeten wachten, dan had ik de test niet eens gedaan, want ik voelde me goed”, zegt Gabbiadini (28) in La Gazzetta dello Sport. ,,Misschien was ik dan wel naar de markt gegaan en had ik geriskeerd dat ik een ouder persoon zou besmetten, zonder dat ik het zou weten. Die gedachte kwelt me.”