Payet opnieuw bekogeld met flesje, Franse kraker tussen Lyon en Marseille ligt al uur stil

VideoDe Franse kraker tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille in de Ligue 1 is gestaakt. Dimitri Payet, de sterspeler van Marseille, kreeg al na vier minuten een flesje water vanuit het publiek tegen zijn hoofd aan. De wedstrijd ligt inmiddels al een uur stil. Het is niet duidelijk of er vanavond nog gespeeld gaat worden, maar die kans lijkt met de minuut kleiner te worden. Payet zou flink in shock zijn, waardoor Marseille weinig trek heeft om terug het veld op te gaan.

De 38-voudig international van Frankrijk kreeg in de vierde minuut een gevuld flesje vol tegen zijn oor aan, toen hij bukte om de bal goed te leggen bij een hoekschop. De fan die het flesje gooide is inmiddels opgepakt en uit het stadion gezet. De stadionspeaker van Olympique Lyon, de club van trainer Peter Bosz, heeft in het halfuur dat de wedstrijd stillag de supporters verzocht om zich de rest van de avond te gedragen. Als dat niet gebeurt, zal de wedstrijd definitief gestaakt worden. Het stadion in Lyon zit nog vol, maar scheidsrechter Ruddy Buquet is voorlopig niet van plan de wedstrijd te hervatten.

Eerder dit seizoen werd Payet (34) ook al bekogeld door de fanatieke aanhang van OGC Nice, waardoor die wedstrijd werd gestaakt en op een later moment in een leeg stadion opnieuw werd gespeeld.



Het is al de vijfde keer dit seizoen dat een wedstrijd van Olympique Marseille tijdelijk wordt stilgelegd of helemaal wordt gestaakt. Payet was dus al twee keer het slachtoffer, maar onlangs werd ook Neymar de hele avond bekogeld bij het bezoek van Paris Saint-Germain aan het Stade Vélodrome in Marseille. Drie dagen geleden kreeg Olympique Marseille al te horen dat het stadion volgende week leeg zal moeten blijven bij de thuiswedstrijd tegen Troyes.

Aanhangers van de thuisclub gooiden op 24 oktober meerdere keren voorwerpen op het veld en één supporter rende zelfs over het veld achter PSG-speler Lionel Messi aan. Marseille liep het risico om een punt in mindering te krijgen voor de gebeurtenissen, maar het blijft bij een wedstrijd zonder publiek tegen Troyes.

Rond de wedstrijd tegen PSG werden 21 mensen aangehouden, onder meer voor het aanrichten van schade en het beledigen en belagen van politieagenten. Er zijn celstraffen tot maximaal twee jaar uitgedeeld.

Marseille was dit seizoen al vaker betrokken bij wedstrijden waarbij het misging op de tribunes. Zo klommen fans bij het uitduel met Angers het vak met supporters van de tegenstander in. Op bezoek bij OGC Nice ontspoorde het duel ook volledig, al was dat vooral omdat supporters van de thuisploeg het veld bestormden.

Ook in Europees verband ging het mis, tegen Galatasaray. De Marseille-supporters gooiden toen fakkels naar aanhangers van de Turkse club. Het Franse voetbal wordt dit seizoen - ook bij andere clubs - geteisterd door rellen.

Volledig scherm Dimitri Payet. © REUTERS