Pearson moet Janmaat en co voor degradatie behoeden

De clubleiding van het dolende Watford is in elk geval niet bang om knopen door te hakken nu de club onderaan staat in de Engelse competitie met slechts acht punten. Javi Gracia moest al na vier speelronden vertrekken. Zijn landgenoot Quique Sánchez Flores werd teruggehaald, maar hij hield het nog geen drie maanden vol bij de club waar Daryl Janmaat onder contract staat.



Pearson was eerder in zijn vaderland als trainer werkzaam bij onder meer Newcastle United, Leicester City en Hull City. Bij zijn laatste club, OH Leuven in België, werd hij in februari 2019 na een dienstverband van anderhalf jaar ontslagen.