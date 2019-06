PEC Zwolle-verdediger Nakayama debuteert in basiself Japan met forse nederlaag

Japan doet met een jonge en grotendeels onervaren ploeg mee aan het toernooi in Brazilië. Nakayama (PEC Zwolle) debuteerde als basisspeler in de nationale ploeg. De 22-jarige verdediger speelt sinds begin dit jaar voor de eredivisieclub uit Overijssel. De Japanner deed in vier competitieduels mee. Ko Itakura, de 22-jarige middenvelder van FC Groningen, bleef in São Paulo op de bank.