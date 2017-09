Pechvogel Milik weer maanden eruit met knieblessure

Morata, veelzijdige topspits doet Costa snel vergeten

16:45 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 7: Alvaro Morata, de nieuwe spits van Chelsea die er met zijn hattrick tegen Stoke City voor zorgde dat er bij de titelverdediger in de Premier League nu al niemand meer over Diego Costa praat.