Pedro bezorgt Sarri eerste zege met Chelsea

De Italiaan, voormalig trainer van Napoli, zag zijn elftal op tournee in Australië het voor eigen publiek spelende Perth verslaan. Het werd 1-0 door een treffer van Pedro. De Spanjaard, oud-speler van Barcelona, scoorde al na vijf minuten.



Chelsea is nog niet volledig in Australië. Onder meer de Belgische WK-gangers Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi ontbraken. Of ze binnenkort nog naar Londen komen is de vraag. De eerste twee staan in de belangstelling van Real Madrid, de derde wordt mogelijk opnieuw uitgeleend aan Borussia Dortmund.