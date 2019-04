'Pelé heeft ziekenhuis verlaten'

Dure misser van Villarreal-icoon Cazorla in strijd tegen degradatie

7 april Villarreal heeft de punten heel hard nodig in de strijd tegen degradatie uit La Liga, maar de Gele Onderzeeër ging vanavond in Sevilla met 2-1 onderuit tegen Real Betis. Voormalig Spaans international Santi Cazorla (34) liet in blessuretijd een strafschop onbenut, waardoor Villarreal onder de degradatiestreep blijft staan.