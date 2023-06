Pep Guardiola lovend over Erik ten Hag: ‘United heeft voor vele jaren een uitzonderlijke manager’

In aanloop naar de finale van de FA Cup stak Pep Guardiola de loftrompet over Erik ten Hag. Om 16.00 uur staan op Wembley voor het eerst in de geschiedenis van het oudste bekertoernooi ter wereld Manchester United en Manchester City tegenover elkaar.

Het is de derde keer dit seizoen dat United en City elkaar treffen. In het Etihad Stadium won de ploeg van Guardiola het spectaculaire duel met 6-3 door hattricks van Phil Foden en Erling Haaland. Op Old Trafford won United met 2-1 door goals van Bruno Fernandes en Marcus Rashford.

De Spaanse coach was in aanloop naar de FA Cup-finale lovend over zijn collega. ,,Ik denk dat United voor vele, vele jaren een uitzonderlijke manager heeft”, zei Guardiola. ,,Ik kijk bij een manager naar hoe zijn team verbetert. Als je een team steeds beter ziet worden, in een competitie die niet gemakkelijk is, zie je een echt goede manager. Hij vertegenwoordigt ons beroep op de best mogelijke manier.”

Ten Hag kwam met United zijn tweede prijs van het seizoen pakken. Zijn eerste FA Cup-finale is op voorhand al memorabel. Guardiola werd al landskampioen met City en staat volgende week ook nog in de finale van de Champions League tegen Inter en aast dus op de 'treble’, wat United in 1999 lukte.

