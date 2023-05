Pep Guardiola schrijft tegen Real Madrid geschiedenis, Carlo Ancelotti slikt bittere pil

Guardiola deed dat eerder in 2010/2011 (Barcelona), 2019/2020 (Manchester City) en nu dus in het seizoen 2022/2023. Voor Real Madrid was de 4-0 nederlaag een pijnlijke, want daarmee werd de zwaarste Champions League-nederlaag in de historie geëvenaard. In het seizoen 2008/2009 verloor Real Madrid met 4-0 van Liverpool. Voor Ancelotti is de 4-0 nederlaag ook een negatief record: hij verloor in het seizoen 2003/2004 met 4-0 van Deportivo toen hij trainer was van Milan. Een evenaring van zijn slechtste resultaat. Real Madrid werd voor de achtste keer uitgeschakeld in de halve finales, daarmee delen ze het 'record’ niet meer met Barcelona.



Voor Guardiola is het zijn 100ste overwinning als trainer in de Champions League. Hij had 160 wedstrijden nodig om tot dat aantal te komen. Ancelotti ligt wat dat betreft nog wel voor met 107 zeges in de Champions League. Ook Alex Ferguson (102) staat nog voor Guardiola.