Pepe speelt weer hoofdrol in opstootje: scheidsrechter deelt in blessuretijd vier rode kaarten uit

FC Dord­recht-trai­ner woest op Joey Kooij: ‘Heb hem aangeraden om te stoppen en te gaan padellen’

FC Dordrecht leek vrijdagavond lange tijd op weg naar een stunt op bezoek bij De Graafschap, maar door een makkelijk gegeven strafschop diep in blessuretijd maakten De Superboeren toch nog gelijk en eindigde het Keuken Kampioen Divisie-duel in 2-2. FC Dordrecht-trainer Michele Santoni was na afloop totaal niet te spreken over de scheidsrechter van dienst, Joey Kooij.

