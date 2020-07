Perrin zet week na charge op Mbappé punt achter carrière: ‘Had gehoopt op een ander einde’

,,Ik had gehoopt op een ander einde, maar ik ben trots op de reis die ik gedurende zeventien jaar als profvoetballer heb afgelegd", schrijft Perrin op Instagram. De Franse verdediger moest in het Stade de France na een half uur met rood van het veld, na een charge op de benen van Mbappé. De aanvaller van PSG hield een verstuikte enkel en verrekte enkelbanden over aan de tackle van Perrin.



De Fransman droeg sinds zijn twaalfde het groene shirt van Saint-Étienne. Hij speelde 470 wedstrijden in de hoofdmacht en was jarenlang de aanvoerder. Perrin had eerder al aangekondigd deze zomer te stoppen, maar overwoog toch nog een jaar door te gaan omdat het seizoen als gevolg van de coronacrisis ineens voorbij was.